BenQ PD2500Q – 25-calowy monitor IPS QHD z certyfikatem kalibracji kolorów

BenQ PD2500Q to najnowszy monitor z matrycą IPS o przekątnej 25 cali, rozdzielczości 2560x1440, jasności 350 nitów, kontraście 1000:1 i czasie reakcji 4 ms GtG. Monitor przeznaczony jest dla projektantów z różnych dziedzin.

PD2500Q posiada certyfikat Technicolor, ponadto każdy egzemplarz jest fabrycznie kalibrowany

do 100% zgodności z paletą sRGB i Rec. 709, co potwierdza dołączony raport. Fabrycznie zdefiniowane w menu tryby wyświetlania CAD/CAM, Darkroom i Animacja umożliwiają szybkie przełączanie wraz ze zmianą wykorzystywanego oprogramowania.

Pakiet funkcji Eye-Care to m.in. niemigoczące podświetlanie (Flicker-free) i Low Blue Light czyli eliminacja nadmiaru niebieskiej składowej widma. BenQ Brightness Intelligence (B.I.) aktywnie dostosowuje jasność obrazu do natężenia oświetlenia otoczenia.



Monitor ma wbudowane głośniki 2x2W, gniazda HDMI, Display Port, mini Display Port, i jest przystosowane do instalacji na uchwycie ściennym standardu Vesa 100.

Smukła, 8 mm, ramka i gniazdo Display Port out umożliwia łańcuchowe połączenie, dwóch stojących obok siebie, monitorów i stworzenie dużej, wygodnej przestrzeni roboczej.

BenQ PD2500Q dostępne są już w Polsce w sugerowanej cenie detalicznej 1490 zł. Gwarancja 36 miesięcy, ewentualne naprawy w trybie door-to-door.