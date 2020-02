Bestseller Snowdena w darmowej wersji

Darmową, chińską wersję książki „Pamięć nieulotna" („Permanent Record") można pobrać z sieci – poinformował o tym sam autor bestsellera, Edward Snowden.

Liczący około 400 stron plik PDF zawiera fragmenty usunięte przez cenzorów Chińskiej Partii Komunistycznej z oficjalnego wydania. Dotyczyły one przede wszystkim uruchomionej przez władze kraju zapory ogniowej („Wielkiego Firewalla"), która jest ważnym elementem systemu kontroli treści rozpowszechnianych w Państwie Środka. Jak pisze Snowden, do powstania nieocenzurowanej edycji przyczynili się „zwykli chińscy czytelnicy i tłumacze". W elektronicznej wersji „Pamięci nieulotnej" wyraźnie zaznaczono sekcje wycięte przez cenzorów z wydania drukowanego.

Ordinary Chinese readers and translators united to help me remove all censorship from the mainland edition of my first book, entitled《永久记录》. Now we're making it available it to the world for free. Please download and share it everywhere. Link: https://t.co/7f6djtUYW7 https://t.co/R16nHelBJ6