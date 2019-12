Bez iClotha ani rusz

Do sklepów trafił właśnie najnowszy monitor firmy Apple – Pro Display XDR. Nie jest to urządzenie tanie: jego wersja podstawowa kosztuje 4999 dolarów. Poza tym koncern z Cupertino oferuje do monitora osobny stojak (za 999 dolarów) oraz proponuje nabycie modelu z opcjonalną, matową powłoką (za kolejne 999 dolarów).

Okazuje się, że monitor z matową, nanostrukturalną powłoką nie może być czyszczony za pomocą zwykłej szmatki z mikrofibry albo bawełny. Z informacji zamieszczonej na stronie pomocy technicznej Apple'a wynika, że szkło nanostrukturalne można czyścić tylko na sucho, używając wyłącznie firmowej ściereczki dostarczanej wraz z monitorem. W przypadku jej zgubienia lub zniszczenia należy zamówić nową szmatkę. Mniej kłopotliwy w utrzymaniu jest wyświetlacz ze standardowym szkłem – w jego przypadku wolno używać ściereczki z mikrofibry.

Sama iŚciereczka również wymaga specjalnego traktowania: firma Apple zaleca, aby myć ją przy użyciu płynu do mycia naczyń, starannie wypłukać i pozwolić wyschnąć przez co najmniej 24 godziny.

fot. Apple