Bez konta nie zobaczysz zdjęć na Instagramie

Od kilku dni bez konta na Instagramie nie możemy już oglądać na komputerze i tabletach zdjęć oraz filmów z publicznych profili. Do tej pory była taka możliwość. Teraz przy próbie kliknięcia fotki platforma wyświetla nam ekran logowania. Dotyczy to komputerów z systemami Windows i macOS.

Czy da się obejść blokadę?

Brazylijski bloger Manual do Usuário przeprowadził testy na komputerach podłączonych do prywatnych i publicznych sieci – w różnych miastach, na różnych przeglądarkach, nawet przy wyłączonych wtyczkach blokujących reklamy. Za każdym razem rezultat był taki sam: bez wcześniejszego zalogowania się nie można było przeglądać publicznych materiałów udostępnionych w serwisie.

Blokadę udało się jednak obejść dzięki zmianie identyfikatora przeglądarki. Witryna „sądzi" wówczas, że korzystamy z niej, używając nie komputera, ale np. smartfona. W takim wypadku zdjęcia i filmy były widoczne tak samo jak przed wprowadzeniem zmian. Instagram zatem nie zablokował jeszcze możliwości przeglądania materiałów bez logowania w przeglądarkach na telefonach komórkowych.

Utrudniony kontakt z klientami

Brak możliwości przeglądania materiałów bez logowania się może być sporym problemem np. dla małych firm. Dla wielu z nich Instagram to jedno z podstawowych źródeł kontaktu z klientami oraz miejsce do promowania oferty. Wprowadzona zmiana może skutkować problemami z dotarciem do potencjalnych klientów, szczególnie jeżeli z różnych powodów nie będą oni chcieli założyć konta w tym portalu społecznościowym.

fot. Cloudlynx – Pixabay