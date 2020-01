Bez mapy do celu

Grupa badaczy z Facebook AI opracowała algorytm pozwalający robotom odnajdywać drogę nawet w trudnym otoczeniu bez wykorzystywania mapy. Roboty podczas testów docierały do celu w niemal 100% przypadków.

Tego typu wynalazek potrzebny jest, by udoskonalić roboty przyszłości. Dziś Spot czy Atlas przygotowane przez BostonDynamics oraz Digit wykonany przez AgilityRobotics są naładowane różnymi komponentami umożliwiającymi im zachowanie balansu i stabilności, jednak gdyby znalazłyby się w trudniejszym terenie – nie poradziłyby sobie. Algorytmy opracowane przez Facebook AI mają to zmienić. Dzięki temu roboty np. dostawcze nie będą musiały posługiwać się mapą, by dotrzeć do celu. Również rozpoznawanie drogi będzie szybsze i mniej problematyczne niż teraz.

Facebookowa załoga trenowała roboty przez trzy dni. W tym czasie przeszły one ponad 2 miliardy kroków po fotorealistycznym wirtualnym otoczeniu pełnym pokoi, zakrętów i mebli. W tej chwili testy przeniesiono do rzecywsitych lokalizacji

fot. kalhh/Pixabay