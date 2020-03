Bez opcjonalnych poprawek

Przedstawiciele Microsoftu poinformowali, że od maja br. do odwołania nie będą publikowane żadne opcjonalne aktualizacje systemu Windows 10.

Koncern nie będzie zmieniał harmonogramu publikacji poprawek bezpieczeństwa – niezbędne łatki mają się pojawiać w każdy wtorek. Jak wyjaśniają przedstawiciele firmy, rezygnacja z aktualizacji opcjonalnych (określanych jako C i D) ma zapobiec sytuacji, w której pojawiłaby się niestabilna wersja systemu, utrudniająca pracę zdalną. „Oceniamy stan zdrowia publicznego i rozumiemy, że ma on wpływ na naszych klientów. W związku z tym jako priorytetowe uznajemy aktualizacje zabezpieczeń" – napisano w oficjalnym komunikacie.

