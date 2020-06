Bez paszportów w Eurotunelu

Podróżnym jadącym z Londynu na kontynent europejski nie będą potrzebne paszporty.

Eurostar, brytyjski przewoźnik kolejowy obsługujący połączenia o dużych szybkościach z Londynu do Paryża, Brukseli i Amsterdamu, zapowiedział uruchomienie systemu rozpoznawania twarzy na londyńskim dworcu St Pancras.

Wystarczą kamery

Od marca 2021 r. podróżni wsiadający do pociągu jadącego 50-kilometrowym Eurotunelem pod kanałem La Manche nie będą musieli okazywać dowodu tożsamości ani biletu. Zamiast tego przejdą „biometrycznym korytarzem", w którym zostaną zamontowane kamery przekazujące obraz systemowi rozpoznawania twarzy opracowanemu przez firmę iProov. Ma to przyspieszyć wejście na pokład, skrócić kolejki i wyeliminować kontakt fizyczny. Paszporty i bilety będą potrzebne dopiero po dotarciu do celu.

Projekt jest finansowany częściowo ze środków publicznych. Brytyjski Departament Transportu zaoferował firmie iProov 380 tys. funtów na sfinalizowanie prac.

Samo korzystanie z możliwości kontroli biometrycznej nie będzie obowiązkowe. Osoby zainteresowane takim udogodnieniem zeskanują swoje dokumenty tożsamości za pomocą aplikacji przygotowanej przez Eurostar. Obraz przekazany firmie iProov pozwoli potwierdzić tożsamość osoby wsiadającej do pociągu.

fot. Erich Westendarp – Pixabay