Bez urządzenia z iOS-em nie da się spłacić karty kredytowej Apple'a

Karta kredytowa z logo Apple trafiła już do pierwszych klientów. Na razie tylko w USA, ale już wkrótce nowy środek płatniczy pojawi się też w Kanadzie, a następnie przypłynie do Europy – również do Polski.



Pierwsze opinie użytkowników są pozytywne – Apple stawia przede wszystkim na prostotę obsługi. Uruchomienie karty nie powinno sprawić nikomu problemów. Po wypełnieniu krótkiego formularza w aplikacji Wallet firma wysyła na podany adres fizyczny egzemplarz karty wykonany z tytanu. Uaktywnienie karty odbywa się poprzez zbliżenie do telefonu. Kartą Apple zapłacimy za pośrednictwem terminala współpracującego z aplikacją Master Card.

Serwis Business Insider wspomina jednak o prawdopodobnie największej wadzie Apple Card. Jak na razie, firma nie przygotowała żadnej aplikacji pozwalającej uzyskać podgląd rachunku np. na komputerze. W przypadku utraty telefonu spłacenie karty będzie więc utrudnione – informacje o obciążeniach można znaleźć tylko w aplikacji Wallet. Apple zaleca wtedy skorzystanie z innego urządzenia z iOS-em lub skontaktowanie się z obsługą "jabłkowych" płatności. Nie zmienia to jednak faktu, że uniemożliwianie zarządzania płatnościami z poziomu choćby serwisu internetowego czyni kartę płatniczą Apple'e mniej komfortową niż klasyczne karty.

fot. Apple