Bezlusterkowiec Olympusa z ciekawymi funkcjami

Bezlusterkowiec OM-D E-M1 Mark III skierowany jest do zaawansowanych fotografów. Według producenta model ten wyróżnia najlepsza na świecie stabilizacja obrazu. Aparat wyposażono w procesor TruePic VII, a do tego udoskonalono autofokus, co w połączeniu daje wysoką skuteczność w wykrywaniu nawet słabo widocznych twarzy.

Ciekawostką modelu OM-D E-M1 Mark III jest tryb Starry Sky AF. Przeznaczony dla miłośników astrofotografii tryb pracy aparatu umożliwia ustawienie ostrości na najmniejsze świecące na niebie punkty. Aparat ma też znane z innych modeli Olympusa tryby Live Composite i Pro Capture, czyli możliwość nakładania wielu zdjęć z tym samym czasem otwarcia migawki oraz wieloklatkowy zapis trudnych do fotografowania momentów, takich jak np. wzbijanie się ptaka do lotu.

Poza tym w aparacie zastosowano czyszczenie matrycowe Super Sonic Wave Filter, które zachodzi za pomocą wibracji z prędkością 30 000 drgań na sekundę. Aparat jest wyposażony w funkcję stabilizacji obrazu do 7,0 EV (bez Sync IS), która działa w przypadku podłączenia dowolnego obiektywu w systemie Mikro Cztery Trzecie. Obiektywy kompatybilne z modelem będą natomiast mogły osiągać stabilizację optyczną do 7,5 EV (z Sync IS).

Olympus OM-D E-M1 Mark III jest już dostępny w przedsprzedaży. Do regularnej sprzedaży trafi pod koniec lutego. Cena aparatu to ok. 8 000 zł za samo body.

fot. Olympus