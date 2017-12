Bezpieczeństwo danych w smartfonie

Zagrożenia mobilne nadal istnieją

Współcześni biznesmeni coraz rzadziej pracują przy swoich służbowych biurkach. Preferują raczej mobilny styl pracy, który wiąże się m.in. ze zwiększonym wykorzystaniem publicznych sieci Wi-Fi. Jak wynika z badań przeprowadzonych przez Pew Research Center, niemal co drugi użytkownik internetu w USA (54 proc. badanych) loguje się do Sieci właśnie za pośrednictwem publicznych punktów Wi-Fi. Głównie po to, by odebrać lub wysłać wiadomości e-mail albo sprawdzić portale społecznościowe.

Wśród użytkowników urządzeń mobilnych panuje błędne przekonanie, że publiczne sieci Wi-Fi są bezpieczne. Szczególnie te dostępne w zaufanych lokalizacjach, takich jak popularne kawiarnie, hotele czy lotniska. Choć jest to wygodne, to łączenie się z sieciami publicznymi może narazić nas na ataki i zagrozić bezpieczeństwu informacji osobistych oraz służbowych przechowywanych na smartfonie. Dlatego, przy prowadzeniu mobilnego trybu pracy potrzebne są rozwiązania systemowe, które pozwolą w pełni wykorzystać potencjał mobilności, jednocześnie zapewniając najwyższy możliwy poziom bezpieczeństwa danych. Flagowym rozwiązaniem tego typu jest funkcja Bezpieczny Folder Samsung KNOX, dostępna w najnowszych smartfonach, takich jak Galaxy Note8, Galaxy S8 i S8+ czy Galaxy A5 (2017).

Granica między przestrzenią zawodową i osobistą coraz bardziej się rozmywa. Na tym samym urządzeniu mobilnym przechowywanych jest coraz więcej ważnych aplikacji, informacji i wiadomości - zarówno tych zawodowych, o najwyższym stopniu poufności, jak i prywatnych. Bezpieczny Folder Samsung KNOX umożliwia rozdzielenie znajdujących się na tym samym urządzeniu informacji zawodowych i prywatnych. Wykorzystuje technologię kontenera KNOX, aby zapewnić bezpieczną przestrzeń oddzieloną od innych aplikacji, wiadomości i informacji, tworząc dodatkową warstwę zabezpieczeń.

Wsparcie w rozwoju biznesu

Samsung Knox sprawdza się w wielu branżach, od bankowości, sprzedaży, edukacji i ochrony zdrowia, po usługi przewozowe, zaawansowaną informatykę czy branżę lotniczą i samochodową. Użytkownicy wszystkich tych sektorów mogą zapewnić wyższy poziom bezpieczeństwa swoich danych na urządzeniach mobilnych. Bezpieczny Folder Samsung KNOX zapewnia wielowarstwowe zabezpieczenia, a także izoluje i szyfruje bezpośrednio na urządzeniu dane korporacyjne, jak również nieustannie monitoruje bezpieczeństwo samego sprzętu.

Jednak Bezpieczny Folder Samsung KNOX nie ogranicza się wyłącznie do ochrony krytycznych danych firmowych. Dzięki możliwości jego personalizacji (KNOX Customization) organizacje mogą całkowicie dostosować to rozwiązanie do własnych potrzeb tak, aby wpisało się do firmowej infrastruktury i otoczenia biznesowego, w jakim urządzenie ma być użytkowane. Ta personalizacja zapewnia menedżerom IT możliwości dostosowania konfiguracji, wdrażania aplikacji oraz indywidualizacji UI/UX, jak również zdalnej, hurtowej rejestracji urządzeń i zatwierdzania usług, dając firmie całkowitą kontrolę nad rozwiązaniami mobilnymi, z jakich korzystają jej pracownicy.