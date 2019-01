Bezpieczne dane w darmowej porównywarce ubezpieczeń – czy na pewno?

W czym pomagają darmowe porównywarki?

Porównywarki ofert ubezpieczeń powinny być darmowe. Do momentu wykupu polisy nie uiszcza się żadnych opłat. Jak to działa? Porównywarka znajduje się na stronie www, do której jest otwarty dostęp. Wystarczy wpisać wymagane dane i kliknąć: „porównaj", by dostać listę ofert. Dostęp do tej listy jest bezpłatny, a jej wyświetlenie nie wiąże się z żadną deklaracją. Nie zostaniesz zmuszony do wykupu danej polisy. Możesz w każdej chwili opuścić stronę i nie wybierać żadnej opcji.

To bardzo ważne, by pamiętać, że proces uzyskiwania ofert jest darmowy, a na każdym etapie kalkulatora można się wycofać. Często wymagane jest przejście przez kilka stron zanim pojawią się końcowe oferty, a na każdej podaje się różne dane dotyczące np. kierowcy i auta (w przypadku porównywarek ubezpieczeń OC). Z każdej podstrony jest możliwość przejścia wstecz lub zaniechania procesu - oczywiście w takiej sytuacji nie zostaną przedstawione oferty polis.

Dane wymagane przez porównywarki

Dlaczego w ogóle trzeba podawać dane kierowcy czy auta w porównywarce? Z dość oczywistych powodów - w przeciwnym wypadku kalkulator nie miałby możliwości wyliczenia ceny OC lub AC. Wszystkie podawane informacje służą tylko i wyłącznie wyliczeniu oferty. Aby zrozumieć czemu takie, a nie inne dane muszą być podane w formularzu, trzeba mieć świadomość, od czego zależy cena polisy. Wyliczenie ceny OC oparte jest m.in. o wiek kierowcy, jego doświadczenie, dotychczasową historię stłuczek, a także przebieg auta, moc silnika itd. Wszystko to - a w przypadku niektórych firm pożyczkowych nawet kolor samochodu - ma wpływ na cenę OC. Dlatego podanie tych informacji jest niezbędne, aby uzyskać jak najbardziej adekwatne wyliczenie ceny polisy.

O czym warto pamiętać - mimo podania powyższych informacji, można w trakcie procesu zostać anonimowym. Kalkulator, by wyliczyć OC, nie potrzebuje imienia czy nazwiska, a jedynie np. daty urodzenia czy kodu pocztowego, by wiedzieć, w jakim regionie auto będzie eksploatowane. Zatem można pozostać anonimowym w trakcie procesu. Często jednak wymagany jest adres e-mail - zwłaszcza, jeśli klient chce potem otrzymać oferty na skrzynkę, by przejrzeć je w późniejszym terminie.

Bezpieczeństwo danych ­- na co zwracać uwagę?

Czy informacje podane w formularzu na stronie darmowego kalkulatora OC i AC są bezpieczne? Jeśli strona jest zabezpieczona i odpowiednio szyfrowana, to jak najbardziej. Porównywarka nie zbiera tych danych, by je przechowywać czy wykorzystywać w niecnych celach. Są one potrzebne tylko i wyłącznie na etapie wyliczenia oferty. Jeśli strona jest odpowiednio zabezpieczona, to można z niej swobodnie korzystać. Jak sprawdzić bezpieczeństwo strony?

U góry obok adresu witryny powinna pojawić się kłódka, która informuje o tym, że strona jest zabezpieczona. Warto także szukać na stronie informacji o szyfrowaniu SSL oraz polityki prywatności i regulaminu. Właściciel strony powinien stosować się do najnowszych wymogów RODO, a udostępnianie danych podmiotom trzecim powinno być możliwe jedynie po zaakceptowaniu odpowiednich zgód w formularzu.

Dane finansowe: nie musisz ich podawać!

- Na etapie wyliczenia oferty OC i AC w żadnym miejscu nie podaje się numeru konta bankowego czy numeru karty. Takie informacje są potrzebne dopiero przy ewentualnym zakupie polisy. Jeśli przed zakupem polisy formularz wymaga podania wrażliwych danych finansowych, to zrezygnuj z porównywarki, bo to bardzo podejrzany i zupełnie niepotrzebny zabieg. Lepiej poszukać zaufanej porównywarki polis, która do wyliczenia oferty potrzebuje jedynie niezbędnych informacji - mówi Paweł Fijałkowski z mubi.

Foto: Pixabay / Shutterstock