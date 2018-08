Bezpłatne gry przy zakupie wybranych kart graficznych AMD

Dzięki tej możliwości gracz decydujący się na zakup nowej karty graficznej będzie mógł cieszyć się dużą wartością dodaną i to nie tylko kupując najdroższe modele z oferty, ale także wybierając produkty spośród jednych z najbardziej popularnych obecnie. W każdym z kwalifikujących się przypadków nabywca otrzyma gry: Assassin's Creed Odyssey, Strange Brigade, Star Control: Origins. Dla wszystkich nowych właścicieli ww. kart graficznych będzie to też doskonała okazja do zaznania płynności rozgrywki dzięki technologii FreeSync, która jest niemal powszechnym standardem wśród synchronizowanych monitorów do grania. Jednocześnie intuicyjny i pełen przydatnych funkcji panel sterownika Radeon Software pozwoli dostosować pracę sprzętu do wymagań czy korzystać z opcji społecznościowych bez wychodzenia z gry i instalowania dodatkowych aplikacji.

Promocja będzie sukcesywnie uruchamiana w wybranych sklepach internetowych, należy więc zwrócić uwagę na oznaczenie produktów i kategorii produktowych. Promocja kończy się 3 listopada 2018, a kody można realizować do końca grudnia 2018.