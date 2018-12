Bezprzewodowa klawiatura oraz mysz specjalnie dla Xbox One

Zaprojektowany do wygodnej i niezawodnej rozgrywki na kanapie, Razer Turret dla Xbox One oferuje szybkie i stabilne bezprzewodowe połączenie 2,4 GHz za pośrednictwem jednego dongle obsługującego zarówno myszkę, jak i klawiaturę. Czas pracy na jednym ładowaniu baterii to aż do 40 godzin.

Dzięki Xbox Dynamic Lighting oraz Razer Chroma konsolowi gracze otrzymują dostęp do największego ekosystemu podświetlenia, oferującego 16,8 milionów kolorów oraz efekty świetlne dla myszki i klawiatury. Razer podjął dodatkowo współpracę z wieloma developerami, aby zapewnić wsparcie dla Dynamic Lighting i Razer Chroma w grach. Takie produkcje jak „X-Morph-Defense", „Vermintide 2" i wiele innych już teraz dostarczają tego rodzaju wciągających doświadczeń.

Klawiaturę wyposażono w gamingowe przełączniki mechaniczne, zaprojektowane z myślą o trwałości i niezawodności. Ich żywotność obejmuje aż do 80 milionów kliknięć. W celu zapewnienia szybkiego i bezproblemowego dostępu do nawigacji, dedykowany klawisz Xbox natychmiast otwiera panel kontrolny konsoli Xbox One.

Wzorem dla myszki w zestawie była popularna Mamba Wireless. Wyposażoną ją w wysokiej jakości, zaawansowany sensor optyczny 5G oraz w przełączniki mechaniczne o trwałości do 50 milionów kliknięć.

Podkładkę pod mysz, dla większej wygody, ukryto pod głównym korpusem klawiatury. W razie konieczności można ją wysunąć lub, w celu przechowania lub transportu, wsunąć z powrotem. Wbudowane, ergonomiczne oparcie pod nadgarstki rozciąga się od podstawy klawiatury Razer Turret dla Xbox One, aby jej użytkowanie dostarczało jeszcze większego komfortu.

Razer Turret dla Xbox One jest także w pełni kompatybilny z PC (Windows 10), pozwalając graczom na łatwe korzystanie z gier zarówno na komputerach stacjonarnych, jak i konsoli.