Bezprzewodową mysz dla graczy SteelSeries

W bezprzewodowym Rival 650 zastosowano znany z modelu Rival 600 system podwójnych sensorów TruMove3+, gdzie podstawowym czujnikiem jest autorska jednostka TrueMove3, a drugi sensor odpowiada za śledzenie LOD (lift-off distance).

TrueMove3 to optyczny sensor z 12.000 CPI, 350 IPS, stworzony we współpracy z firmą PixArt. Za sprawą specjalnie zaprojektowanego SROM, TrueMove3 pozwolił na wzrost precyzji i zmniejszenie czasu reakcji.

Drugi sensor odpowiada za LOD (lift-off distance), czyli wysokość, na jakiej myszka, po podniesieniu, przestaje odczytywać położenie (im niżej, tym lepiej). Dzięki temu gracze mogą sami ustawić tę wysokość, aby jak najlepiej dostosować mysz do swojego stylu grania. Dodatkowo drugi sensor posiada linearny czujnik optyczny do odczytu głębi, co zmniejsza LOD do - najlepszego wyniku na rynku - 0.5 mm.

Rival 650 korzysta z technologii łączności bezprzewodowej Quantum Wireless 2.4GHz z 1,000Hz (1ms) polling rate. Model 650 jest również pierwszą myszą bezprzewodową dla graczy, która posiada funkcję szybkiego ładowania. Jeśli urządzenie jest podłączone do portu USB obsługującego szybkie ładowanie (i w zależności od ustawień podświetlenia myszy), pięć minut ładowania zapewni ponad trzy godziny pracy baterii, natomiast piętnaście minut da użytkownikowi ponad dziesięć godzin działania myszy.

W Rival 650 pojawi się także znany z modelu Rival 600 system regulacji wagi. Miejsca na ciężarki umieszczono po bokach urządzenia, dzięki czemu użytkownicy mogą ustawić odpowiedni balans i środek ciężkości przy 256 kombinacjach. W zestawie znajduje się osiem 4-gramowych odważników.

Rival 650 jest kompatybilny z oprogramowaniem SteelSeries Engine, które daje graczom dostęp do zarządzania podświetleniem oraz do arsenału aplikacji Engine Apps, m.in. Discord czy Gamesense.

Sugerowana cena bezprzewodowej myszy Rival 650 wynosi 539 PLN.