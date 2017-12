Bezprzewodowa stacja ładująca dla smartfonów Apple

Najnowsza bezprzewodowa podstawka do ładowania mophie wyposażona jest w antypoślizgowe wykończenie, które zapewnia bezpieczeństwo urządzeń iPhone 8, iPhone 8 Plus oraz iPhone X w trakcie ładowania. Dzięki temu zostało zminimalizowane ryzyko wyślizgnięcia się smartfonu z podkładki. Stacja umożliwia bezprzewodowe ładowanie z prędkością do 7,5W dla kompatybilnych urządzeń. Ładowarka mophie została zaprojektowana w taki sposób, aby było możliwe korzystanie z iPhone 8, iPhone 8 Plus oraz iPhone X w trakcie ładowania urządzenia. Aby uruchomić proces napełniania baterii wystarczy umieścić smartfon na ładowarce.

Nowa podstawka mophie jest zgodna z najnowszą bezprzewodową technologią Qi. Dzięki temu zapewnia uniwersalną kompatybilność ze wszystkimi urządzeniami. W zestawie znajduje się ładowarka ścienna.

Bezprzewodowa stacja ładująca mophie kosztuje około 250 pln.