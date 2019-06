Bezprzewodowe słuchawki douszne AIRTIME Truly Wireless

Nowe słuchawki IFROGZ wyposażone są w korektor dźwięku, który oferuje trzy różne ustawienia, są odporne na pot i wilgoć, co zostało potwierdzone certyfikatem IPX4 oraz zawierają 8-milimetrowe wkładki douszne i zewnętrzne skrzydełkowe mocowania dla indywidualnego dopasowania.

Mikrofon wbudowany jest w obu słuchawkach, dlatego prowadząc rozmowę telefoniczną można używać jednej lub dwóch dousznych wkładek dla lepszej jakości dźwięku. Poza tym urządzenie obsługuje technologię Bluetooth 5.0, co oznacza, że słuchawek z powodzeniem można używać do pracy z Apple Siri czy Google Assistant.

Do słuchawek dołączony jest specjalny futerał, który umożliwia szybkie ładowanie zestawu. Wystarczy podłączyć etui do źródła zasilania na 10 minut, aby zapewnić słuchawkom dodatkowe 1,5 godziny czasu działania. W pełni naładowany futerał zawiera wystarczająco dużo energii, aby w słuchawkach czterokrotnie całkowicie uzupełnić poziom baterii. W sumie daje to nawet 15 godzin odsłuchu z dala od elektrycznego gniazdka lub powerbanku.

Tryb automatycznego parowania działa w ten sposób, że wystarczy otworzyć pokrywę futerału, a wkładki douszne płynnie łączą się ze sobą i z urządzeniem.

Konstrukcja 8-milimetrowych wkładek zapewnia wyjątkowo wyraźny dźwięk, a smukła konstrukcja i profil przekładają się na ich stylowy wygląd. Producent oferuje dla słuchawek gwarancję Earbud Tips for Life, która oznacza, że bez zadawania pytań wymieni wkładki douszne, jeśli się zużyją się, zostaną zgubione lub uszkodzone.

Ceny i dostępność

Słuchawki AIRTIME Truly Wireless Earbud będą kosztować 59,99 euro, czyli około 256 złotych i będą dostępne w kolorze czarnym, białym i niebieskim.