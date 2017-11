Bezprzewodowy głośnik DGM

Model BA-05 dzięki małej wadze (205 g) i niewielkim rozmiarom (100 x 90 x 40 mm ) można z łatwością transportować i zawsze mieć przy sobie. W zestawie znajdują się 3 rodzaje mocowań: hak, przyssawka oraz uchwyt do roweru. Dzięki temu użytkownik może skorzystać z niego zarówno w domu, np. przyczepić go w kuchni czy łazience, ale także spędzając czas na świeżym powietrzu.

Ulubiona muzyka może być przesyłana do głośnika bezprzewodowo przez Bluetooth w wersji 4.2. Można także włożyć do niego kartę SD z wybraną playlistą. Wbudowane wejście AUX (3.5mm) przydaje się, jeśli używany odtwarzacz muzyczny nie obsługuje technologii Bluetooth. Wystarczy wówczas podłączyć do niego przewód audio i można swobodnie słuchać utworów. Pozwala on również na słuchanie radia. BA-05 obsługuje dodatkowo połączenia głosowe.

Wbudowana bateria 1000 mAh umożliwia korzystanie z głośnika przez kilka godzin. Moc głośnika to 5 W, dzięki czemu można cieszyć się dobrymi dźwiękami w określonej odległości od źródła muzyki. Pasmo przenoszenia to 50 - 18KHz.