Bezprzewodowy głośnik imprezowy JBL Pulse 4

Pokazany przez JBL bezprzewodowy głośnik imprezowy Pulse 4 to wodoodporna konstrukcja (klasa IPX7) z LED-owym podświetleniem 360 stopni. Do sprzedaży trafią dwie wersje: czarna i biała. W obudowie o wymiarach 96x96x207 mm oraz masie 1260 gramów znajdziemy przetwornik 2,25 cala o mocy znamionowej 20 W wartości skutecznej. Pasmo przenoszenia to 70 Hz-20 kHz.

Urządzenie komunikuje się ze smartfonem lub komputerem za pośrednictwem łącza Bluetooth 4.2, a funkcja JBL PartyBoost umożliwia połączenie go z innymi głośnikami firmy w celu uzyskania dźwięku stereo.

Głośnik pracuje do 12 godzin na jednym ładowaniu - które trwa 3,5 godziny. W obudowie znajdziemy polimerowy akumulator o pojemności 7260 mAh. Urządzenie zostało wycenione na 999 złotych.

fot. JBL