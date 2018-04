Bezprzewodowy odkurzacz Philips SpeedPro Max

Choć podczas sprzątania zwykle instynktownie przesuwasz odkurzacz w przód i w tył, większość dostępnych na rynku odkurzaczy bezprzewodowych zbiera zabrudzenia wyłącznie przy przesuwaniu nasadki do przodu. SpeedPro Max to jednak urządzenie zaprojektowane z myślą o naturalnych ruchach wykonywanych przez użytkowników, dlatego usuwa zabrudzenia również w trakcie przesuwania w tył, co pozwala skrócić czas poświęcany na sprzątanie. W dodatku nasadka 360º zapewnia skuteczność czyszczenia bez względu na kierunek ruchu, gdyż zasysa zanieczyszczenia z każdej jej strony (z przodu, z tyłu oraz po bokach). Wszystko dzięki cyfrowemu silnikowi PowerBlade, który zapewnia przepływ powietrza powyżej 1000 l/min, umożliwiając efektywne zasysanie kurzu i brudu.

Ponadto w odkurzaczu pionowym wykorzystano technologię PowerCyclone 8. Budowa urządzenia, w połączeniu z jego mocą ssącą, pozwala skutecznie oddzielić kurz od powietrza. To rozwiązanie sprawia, że siła odkurzacza nie słabnie, nawet przy pełnym pojemniku na kurz.

Podświetlenie LED w nasadce odkurzacza pomoże dostrzec i usunąć każdy kurz w nawet najtrudniej dostępnych miejscach, takich jak przestrzenie pod łóżkiem czy sofą. Jedna, uniwersalna nasadka sprawdza się zarówno na twardych podłogach, jak i na dywanach. Funkcja Smart Power Control oferuje trzy ustawienia siły ssania, pozwalając na jej optymalne dostosowanie do odkurzanej powierzchni - podłogi twarde, dywany, tapicerka itp. Ponadto dzięki zintegrowanej szczelinówce i szczoteczce przydatne akcesoria masz zawsze pod ręką. Aby usunąć z sofy sierść zwierząt domowych i zabrudzenia, można użyć wyjmowanego odkurzacza ręcznego oraz mini elektroszczotki (model: FC6823/01, FC6813/01).

Akumulator litowo-jonowy 25,5V zapewnia nieprzerwaną pracę odkurzacza bezprzewodowego do 65 minut, a cyfrowy wskaźnik poziomu naładowania sygnalizuje konieczność ładowania akumulatora. Philips SpeedPro Max posiada również filtr wyłapujący zanieczyszczenia, które są zamknięte w komorze odkurzacza. Wyjmowany pojemnik na kurz umożliwia łatwe i higieniczne usunięcie zanieczyszczeń po zakończeniu odkurzania.

Rekomendowane ceny odkurzaczy SpeedPro Max wynoszą:

FC6823/01 -2019 zł

FC6822/01 - 1929 zł

FC6813/01- 1789 zł

FC6812/01- 1699 zł