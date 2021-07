Biden będzie walczyć z nieuczciwymi praktykami dostawców usług telekomunikacyjnych

Przywrócić konkurencję

Administracja Stanów Zjednoczonych ogłosiła nowy dekret prezydencki Joego Bidena, którego założeniem jest walka z nieuczciwymi działaniami dostawców usług – zwłaszcza firm dostarczających łącza do internetu. Biden, poprzez 72 inicjatywy i działania ogłoszone w dekrecie, zamierza m.in. przywrócić konkurencję na rynku oraz ograniczyć wpływy telekomunikacyjnych monopoli.

Obecnie, jak wskazują badania, większość Amerykanów w istocie nie ma wyboru między dostawcami usług internetowych. Sprzyjające monopolistom działania poprzedniej administracji pozwoliły na ukształtowanie sytuacji, w której większość mieszkańców USA ma do wyboru ofertę zaledwie dwóch firm (lub tylko jednego usługodawcę).

Dekret prezydencki nie ma mocy prawnej, by wymusić na Federalnej Komisji Łączności (FCC) konkretnych działań, więc przede wszystkim „zachęca" on FCC do przywrócenia konkurencyjności i zwiększenia ochrony amerykańskich konsumentów.

Bierność i zaniedbania

Problemy z usługami telekomunikacyjnymi wynikają z polityki, jaką w tym zakresie prowadziła administracja Donalda Trumpa. Jak wskazuje Karl Bode z portalu „Vice", mianowany przez Trumpa szef FCC Ajit Pai albo ignorował problem braku konkurencyjności, albo pogarszał sytuację. W 2017 r. Pai zrezygnował z przyjętych w 2015 r. programów dbających o neutralność rynku telekomunikacyjnego, co ostatecznie umożliwiło największym firmom ograniczanie działań prokonsumenckich.

fot. Pixabay