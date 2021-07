Biden: media społecznościowe zabijają ludzi

Poważne oskarżenie

Prezydent Stanów Zjednoczonych Joe Biden, zapytany w piątek przez dziennikarza o to, co chciałby przekazać mediom społecznościowym takim jak Facebook, odpowiedział krótko: „Zabijają ludzi. Jedyna pandemia, którą teraz mamy, jest wśród osób niezaszczepionych; oni zabijają ludzi".

Walka z dezinformacją

Biały Dom nie ustosunkował się od razu do opinii Bidena, lecz jej właściwe znaczenie można wywnioskować z poprzednich działań organów powiązanych z amerykańską administracją. Generalny chirurg USA, Vivek Murthy, 13 lipca wezwał media społecznościowe do bardziej zdecydowanego karania kont, które rozpowszechniają treści wprowadzające w błąd m.in. na temat działania szczepionek. Murthy w rozmowie z dziennikarzami powiedział o mediach społecznościowych, że „zaprojektowały funkcje takie jak przyciski polubień, które nagradzają nas za udostępnianie treści nacechowanych emocjonalnie, a nie tych właściwych". „Algorytmy mają tendencję do podsuwania nam treści podobnych do tych, które nas interesują, zanurzając nas głębiej i głębiej w studni dezinformacji" – mówił Murthy.

Rozsądek czy cenzura?

Próbę wywarcia nacisków na media społecznościowe w celu walki z dezinformacją wielu Republikanów uważa z kolei za bezprawne ograniczanie wolności słowa. Ken Buck, członek Izby Reprezentantów, stwierdził nawet, iż „Biały Dom zmawia się z Facebookiem, by cenzurować Amerykanów".

