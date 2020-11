Big Sur trafił do użytkowników

Wsparcie dla ARM

Ostatnio w trakcie konferencji One Big Thing Apple zaprezentował pierwsze komputery z autorskimi procesorami. Nie była to jednak jedyna nowość podczas pokazu. Inną jest opublikowana wczoraj, nowa edycja systemu operacyjnego macOS.

Silne więzi

Big Sur poza obsługą procesorów M1 wprowadza też dość istotne zmiany, wpływające na lepszą integrację komputerów firmy z innym sprzętem. Po aktualizacji system umożliwia instalację aplikacji z iPada oraz iPhone’a. Co istotne, autorrzy oprogramowanie nie muszą robić czegokolwiek, by ich aplikacje stały się zgodne z nowym środowiskiem. Oznacza to jednak, że część software'u może mieć na starcie problemy i nie działać zgodnie z oczekiwaniami. Apple zapowiada jednak, że sytuacja będzie się z czasem poprawiać.

Bezpieczniejsze Safari

To niejedyna zmiana, jaką wprowadza Big Sur. Większe powiązanie z telefonami i tabletami Apple’a widać też w nowym interfejsie użytkownika, mocno nawiązującym do iOS-a czy iPadOS-a. Oprócz tego producent stworzył bezpieczniejszą i dużo szybszą wersję przeglądarki Safari, dbając przy tym o większą energooszczędność. Oferowana w pakiecie z systemem przeglądarka będzie też kontrolować wycieki haseł i informować, gdy nasze dane logowania pojawią się w jakiejś bazie.

Aktualizacja już teraz trafiła do użytkowników i jest dostępna nawet na urządzeniach sprzed 7 lat. Na liście znalazły się: Macbook Air/Pro (co najmniej z 2013 roku), Macbook (od 2015), Mac mini (od 2014), iMac (od 2014), iMac Pro (od 2017) oraz Mac Pro (od 2013). Oczywiście skok wydajności będzie nieco niższy w przypadku modeli z podzespołami Intela.

fot. Apple