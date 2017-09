Bill Gates: Żałuję kombinacji ALT+CTRL+DEL

Podczas panelu Bloomberg Global Business Forum, Bill Gates został zapytany o to, czy to on jest autorem bardzo popularnej kombinacji klawiszy ALT+CTRL+DEL, która pozwala na szybkie przelogowanie się, zrestartowanie komputera lub uruchomienie Menedżera zadań w każdym komputerze z systemem Windows.