Bill Gates ponownie najbogatszym człowiekiem na świecie

Bill Gates ponownie jest liderem w rankingu najbogatszych ludzi świata. W ostatnim czasie na szczycie znajdował się Jeff Bezos, związany z marką Amazon. Miliarder prowadził w zestawieniu Bloomberga od października 2017 roku, ale dał się wyprzedzić, kiedy po rozwodzie z żoną jego majątek stopniał do 109 miliardów dolarów. Jest to o ok. miliard mniej niż ma na koncie założyciel Microsoftu.

Lista Bloomberga, w odróżnieniu od najpopularniejszego tego typu zestawienia tworzonego corocznie przez Forbesa, jest dynamicznie aktualizowana. Na pozycję w zestawieniu ma też wpływ aktualna wartość posiadanych akcji.

Bezos oddał prowadzenie w rankingu nie tylko z powodu perturbacji osobistych, ale też na skutek innych zmian. Amazon inwestuje ostatnio środki w rozwój technologii związanych z chmurą, co odbija się to automatycznie na przychodzie. Natomiast majątek Gatesa powiększył się w ostatnim czasie o 20 mld dzięki rosnącej wartości posiadanych przez niego udziałów.

Tak więc po dwóch latach przerwy założyciel Microsoftu wraca na szczyt zestawienia. Pytanie tylko – na jak długo. Biznesmen znany jest bowiem ze wspierania znacznymi sumami akcji charytatywnych, co odbija się na jego majątku.



Podium na liście Bloomberga zamyka Bernard Arnault (właściciel LVMH, producent dóbr luksusowych) z majątkiem 103 mld dolarów, a tuż za nim znajdują się Warren Buffet oraz Mark Zuckerberg.



fot. Kuhlmann /MSC, Wikipedia