Binance z siedzibą we Francji?

Pogłoski o przeprowadzce

Binance to giełda cyfrowych monet z najwyższym dziennym obrotem wśród podobnych platform. Ma oddziały na całym świecie, a oficjalną siedzibę na Kajmanach. Niedawno pojawiły się pogłoski o tym, że platforma przeniesie swoją siedzibę do Francji.

Giełda zamierza zainwestować około 100 mln dolarów we francuskie inicjatywy związane z kryptowalutami i blockchainem. Projekt ma nazywać się Objective Moon i będzie obejmował prowadzenie badań oraz prace nad rozwojem francuskiej branży fin tech. Zadania, które ma wspierać Binance to m.in. pomoc dla nowych firm w branży, wyławianie talentów i szkolenia.

Platforma ma rzekomo przenieść siedzibę do Francji z powodu dużego nacisku organów regulacyjnych w różnych krajach. Do tej pory, chociaż giełda ma jedną „centralną" siedzibę, to jednak zawsze deklarowała przywiązanie do idei decentralizacji kojarzonej z kryptowalutami.

W sprawie ewentualnego otwarcia centrali Binance we Francji nie wiadomo jeszcze nic konkretnego, chociaż dyrektor generalny platformy Changpeng Zhao podobno wyraził zainteresowanie takim posunięciem. Jednak David Princay, szef francuskiego oddziału giełdy nie potwierdził, że takie plany istnieją.

fot. satheeshsankaran – Pixabay