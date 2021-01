Birdwatch: Twitter walczy z dezinformacją

Oznacz fałszywkę

Birdwatch jest nową funkcją Twittera służącą do zwalczania dezinformacji. Użytkownicy platformy będą mogli dzięki niej oznaczać tweety, które uznają za wprowadzające w błąd.

Narzędzie jest obecnie testowane przez tysiąc osób korzystających z Twittera w Stanach Zjednoczonych. Do wpisu oznaczonego jako nieprawdziwy można dodawać własne komentarze wraz z odesłaniem do informacji źródłowych.

Obecnie notatki sporządzone przez uczestników programu pilotażowego nie są pokazywane na platformie Twitter; nie mają też wpływu na to, jakie treści są polecane automatycznie przez serwis. Z komentarzami można się zapoznać po zalogowaniu się na stronie programu Birdwatch. Osobom biorącym udział w testach wolno oceniać uwagi zgłoszone przez innych uczestników programu.

Today we’re introducing @Birdwatch, a community-driven approach to addressing misleading information. And we want your help. (1/3) pic.twitter.com/aYJILZ7iKB