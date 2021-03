Bitcoin coraz większym problemem dla klimatu

Konsument prądu

Po ostatnich raportach energetycznych na nowo rozgorzała dyskusja o niekorzystnym wpływie bitcoina na środowisko. Okazało się, że kryptowaluta zużywa rocznie tyle samo prądu, co gospodarki krajów pokroju Argentyny czy Nowej Zelandii. – Bitcoin konsumuje obecnie więcej energii elektrycznej na transakcję niż jakakolwiek inna metoda zawierania transakcji znana ludzkości. Z tego względu nie jest ona zbyt dobra dla klimatu – powiedział Bill Gates w rozmowie z dziennikiem The New York Times.

Narastający problem

W czasach coraz większej orientacji firm na środowisko, takie statystyki mogą okazać się dla wartego obecnie bilion dolarów rynku bitcoina zabójcze. Zwłaszcza w okresie, gdy wielkie firmy dążą do spełniania coraz bardziej restrykcyjnych norm ekologicznych i redukcji emisji CO2. Jedna transakcja bitcoinami tworzy taki sam ślad węglowy, co 735 121 transakcji za pomocą kart Visa. Co prawda za pomocą kryptowalut dokonuje się dużo większych operacji (średnia to 16 000 dolarów, a dla Visy 46,73 dolary), ale i tak ich wpływ na środowisko jest drastycznie większy.

Do tego problemem jest mechanizm, który sprawia, że trudność wydobycia wzrasta wraz z ceną wirtualnej waluty. Z tego względu im większa cena bitcoina, tym wyższe koszty energetyczne jego wykopania. Przy obecnych rekordowych kursach, dane stały się już naprawdę alarmujące.

Samonapędzający się mechanizm

Obecny trend jest też napędzany przez coraz większe zainteresowanie kryptowalutami dużych firm. Przykładowo Square, duża firma działająca w obszarze finansów już teraz przechowuje 5% swoich aktywów w postaci bitcoina. Tesla zainwestowała 1,5 miliarda dolarów w ten środek płatniczy i zapowiada możliwość płacenia w ten sposób za swoje pojazdy. Koncern, który wśród swoich głównych celów wymienia ograniczanie zmian klimatycznych. Działalność na rynku kryptowalut zmusi jednak wkrótce firmę do zmiany polityki, by spełnić narzucone przez przepisy normy. W podobną stronę zmierza też wiele mniejszych spółek.

Coraz głośniejsze mówienie o negatywnym wpływie bitcoina na środowisko mocno póki co spowolniło kolejny wzrost jego wartości. Z drugiej strony, jak zauważa New York Times, był on rozpoznany już w 2009 roku, kiedy kryptowaluta została wymyślona. Pomimo tego zamiast maleć, zjawisko wciąż narasta.

fot. Pixabay