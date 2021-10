Bitcoin poszybował

Wzrost o 6,3%

W środę (6 października) bitcoin osiągnął wartość najwyższą od pięciu miesięcy. Kurs kryptowaluty zareagował w ten sposób na informację o tym, że w bitcoiny zainwestował fundusz hedgingowy kontrolowany przez miliardera George'a Sorosa (Soros Fund Management).

Wartość rynkowa bitcoina wzrosła w środę do 55 499,96 dolarów, co stanowi jego najlepszy wynik od połowy maja br. Przyczyną jest zapewne również ogólna poprawa nastrojów rynkowych. Jak twierdzi Ruud Feltkamp, CEO firmy, która stworzyła bota Cryptohopper do handlu kryptowalutami, październikowego rekordu można było spodziewać się już wcześniej ze względu na koniunkturę rynku.

Wzrost zanotowały również mniejsze kryptowaluty, m.in. Etherum, które skoczyło o 2,2% (3594 dolarów).

fot. TheDigitalArtist – Pixabay