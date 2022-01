Bitcoin w Salwadorze stwarza zagrożenie?

Bitcoin w Salwadorze pod lupą ONZ

Zarząd Międzynarodowego Funduszu Walutowego (MFW) uważa, że Salwador powinien zrezygnować z używania kryptowaluty jako formalnego środka płatniczego. Ta działająca w ramach ONZ organizacja skoncentrowana na zapewnieniu stabilizacji ekonomicznej na świecie uznaje używanie bitcoina w oficjalnym obrocie za potencjalne zagrożenie dla ochrony konsumentów i stabilności finansowej kraju.

Brak pożyczki z powodu kryptowaluty?

Zdaniem Bloomberga wykorzystywanie bitcoina w Salwadorze jako waluty oficjalnej może utrudnić temu państwu uzyskanie pożyczki z MFW. Zalecenie dyrektorów funduszu, by Salwador jeszcze przemyślał miejsce kryptowaluty w swoim systemie ekonomicznym, pojawiło się w raporcie po przeprowadzanych przez MFW konsultacjach.

Dyrektorzy MFW stwierdzili, że cyfrowe środki płatnicze, takie jak e-portfel Chivo, mogą odegrać istotną rolę w zwiększeniu integracji finansowej Salwadoru, jednak i sam portfel, i bitcoin powinny być poddane ścisłej regulacji prawnej i nadzorowi. Zaapelowali, by władze Salwadoru zawęziły zakres korzystania z kryptowaluty i odebrały jej status prawnie obowiązującego środka płatniczego.

Bitcoin w Salwadorze narusza wolność firm?

Bitcoin stał się oficjalną walutą Salwadoru we wrześniu 2021 roku. Wątpliwości do tej decyzji zgłaszał również Vitalik Buterin, współtwórca drugiej co do wielkości kryptowaluty na świecie – ethereum. Stwierdził, że prezydent Salwadoru Nayib Bukele zmusił w ten sposób firmy działające w jego kraju do zaakceptowania bitcoina jako środka płatniczego, czym naruszył wolność ich działania.

Skrytykował także brak wcześniejszej edukacji obywateli dotyczącej kryptowalut, co zwiększa ryzyko, że padną oni ofiarą oszustw.

Salwador stale powiększa swoje zasoby bitcoina. Niedawno prezydent tego kraju informował o zakupie kolejnego pakietu po tym, jak spadła wartość kryptowaluty. Skarbiec Salwadoru ma zawierać obecnie 1500 bitcoinów.

fot. Pete Linforth – Pixabay