Bitdefender 2018 - nowe wersje programów antywirusowych

Użytkownicy korzystający ze starszych wersji oprogramowania Bitdefender mogą bezpłatnie zaktualizować swoje programy do wersji 2018 - dzięki temu będą chronieni za pomocą najnowocześniejszych technologii opracowanych przez ekspertów Bitdefender. Co to oznacza w praktyce? Jeszcze lepszą ochronę i więcej funkcji, które wprowadza nowa seria programów Bitdefender 2018.



Jakie funkcje i nowości wprowadza Bitdefender 2018?

Zupełna NOWOŚĆ to aplikacja Bitdefender Mobile Security for iOS, która zabezpieczy Twojego iPhone'a przed zagrożeniami.

Kolejna NOWOŚĆ to Ochrona Kamer Internetowych, która po włączeniu informuje jeśli jakikolwiek program próbuje uzyskać dostęp do kamery internetowej.

ULEPSZONA Technologia wykrywania zagrożeń typu Ransomware, opierająca się o dwie warstwy ochrony, która w wersji 2018 została ulepszona i włączona jako ustawienie domyślne. (Warto wspomnieć, że podczas ostatnich ataków Ransomware, technologia Bitdefender okazała się niezwykle skuteczna odpierając wszelkie ataki).

ULEPSZONY Asystent Rodzica, który pozwala dyskretnie kontrolować strony internetowe i treści, które oglądają dzieci, a także w razie potrzeby daje możliwość zablokowania dostępu do niepowołanych stron.

ULEPSZONE Bezpieczne Pliki - Szyfrowanie plików zabezpieczające poufne dane przed niepowołanym dostępem.

ULEPSZONY Menadżer do przechowywania poufnych haseł z możliwością kopiowania ich bezpośrednio do przeglądarki internetowej.

ULEPSZONA Niszczarka plików, dzięki której można trwale i bezpiecznie skasować pliki i dokumenty.

ULEPSZONA Zapora Sieciowa, która pozwoli Ci na swobodne poruszanie się po sieci bez ryzyka zainfekowania sprzętu.

Przeglądarka SafePay przeznaczona przede wszystkim do ochrony internetowej bankowości.

Skanowanie Luk wykrywające dziury bezpieczeństwa w systemie, informujące o przestarzałych programach oraz potencjalnie niebezpiecznych ustawieniach systemu.

Skaner Anti-Phishing sprawdzający i blokujący strony internetowe, które próbują podszywać się pod oryginalne.

Ochrona poprzez automatyczne skanowanie podłączanych urządzeń i dysków zewnętrznych.

Antyspam integrujący się z klientem poczty, pozwalający zablokować adres e-mail nadawcy niechcianych wiadomości.

Doradca Ochrony Wi-Fi sprawdzający czy sieć, do której podłącza się urządzenie jest bezpieczna.



Bitdefender 2018 to przede wszystkim programy łatwe w obsłudze, zapewniające jednocześnie skuteczną ochronę antywirusową. Są to najwyższej klasy technologie do ochrony przed złośliwymi programami, co potwierdzają nie tylko testy, ale opinie zadowolonych użytkowników, którzy na co dzień są chronieni dzięki tym rozwiązaniom - jest ich już ponad 500 milionów!



Seria programów antywirusowych Bitdefender 2018 to łącznie siedem aplikacji ochronnych, wśród których każdy może wybrać produkt najbardziej odpowiadający jego potrzebom:

Bitdefender Antivirus Plus 2018 (od 88,56 zł za rok)

Pakiet dla osób, które potrzebują podstawowej ochrony na komputery z systemem Windows. Zawiera funkcje takie jak: skaner antywirusowy, ochrona bankowości internetowej i sieci, skanowanie luk, niszczarkę plików, menadżer haseł, ochronę przed atakami ransomware i phishing, doradcę ochrony wi-fi oraz autopilot Bitdefender - czyli wszystkie standardowe opcje, które powinien zawierać program antywirusowy w bardzo atrakcyjnej cenie. Przeznaczony zarówno do użytku domowego, jak i do małych firm.

Dowiedz się więcej o Bitdefender Antivirus Plus 2018

Bitdefender Internet Security 2018 (od 121,77 zł za rok)

Chroni komputery z systemem Windows, jednak został on wzbogacony

o dodatkowe funkcje takie jak: firewall, ochrona kamery internetowej, asystent rodzica, oraz szyfrowanie plików. Bitdefender Internet Security zawiera zatem wszystkie możliwe opcje, jakie oferuje Bitdefender 2018 do ochrony właśnie systemu Windows. Przeznaczony dla bardziej wymagających użytkowników i tak jak Bitdefender Antivirus Plus, może być używany zarówno w domu, jak i w biurach.

Dowiedz się więcej o Bitdefender Internet Security 2018

Bitdefender Family Pack 2018 (od 183,27 zł za rok)

Jest to najwyższy pakiet ochrony, przeznaczony wyłącznie do użytku domowego. Pozwala chronić nielimitowaną liczbę urządzeń za pomocą jednej licencji! Dedykowany jest zatem dla rodzin, które posiadają wiele urządzeń w domu - zarówno mobilnych, jak i stacjonarnych. Pakiet Family Pack 2018 zawiera wszystkie funkcje, jakie posiada program Bitdefender Internet Security, z dodatkową opcją poprawy optymalizacji systemu. Warto wspomnieć, że dzięki temu pakietowi możemy chronić również telefony z systemem Android, IOS, a także komputery pracujące na systemach Mac.

Dowiedz się więcej o Bitdefender Family Pack 2018

Bitdefender Total Security 2018 (od 244,77 zł za rok dla 5 urządzeń)

Komercyjny odpowiednik Bitdefender Family Pack, zatem idealnie nadaje się do małych firm, które oprócz komputerów chcą chronić także firmowe telefony. Poza innym licencjonowaniem, posiada te same funkcje co wspomniany Bitdefender Family Pack. Oczywiście, nic nie stoi na przeszkodzie, aby zainstalować go także w domu.

Dowiedz się więcej o Bitdefender Total Security 2018



Bitdefender Antivirus for Mac 2018 (od 88,56 zł za rok)

Przeznaczony do ochrony urządzeń z systemem MacOS. Jego funkcjonalność jest zbliżona do programu Bitdefender Antivirus Plus. Zapewnia podstawową ochronę dla użytkowników Mac'ów. Dostępny także w pakietach Bitdefender Family Pack i Bitdefender Total Security.

Dowiedz się więcej o Bitdefender Antivirus for Mac 2018

Bitdefender Mobile Security for Android (od 35,67 zł za rok)

Aplikacja przeznaczona do ochrony urządzeń z systemem Android. Oprócz skanera antywirusowego wyposażona jest w moduł antykradzieżowy, który pozwala zlokalizować zagubiony telefon. Aplikacja dostępna jest także w pakietach Bitdefender Family Pack i Bitdefender Total Security.

Dowiedz się więcej o Bitdefender Mobile Security for Android



Bitdefender Mobile Security for iOS (darmowy) - NOWOŚĆ

Zupełna nowość od firmy Bitdefender do ochrony urządzeń z systemem IOS. W tym momencie aplikacja posiada tylko kilka podstawowych funkcji, dlatego producent udostępnia ją za darmo do pobrania w sklepie iTunes. Po aktualizacji i wprowadzeniu nowych funkcji, Mobile Security for iOS będzie można zakupić osobno, albo w pakietach Bitdefender Family Pack lub Bitdefender Total Security.

Dowiedz się więcej o Bitdefender Mobile Security for iOS

Wszystkie dostępne pakiety z serii Bitdefender 2018 można testować przez miesiąc, zakładając darmowe konto Bitdefender Central, w którym zarządza się posiadanymi licencjami.



Więcej informacji na temat programów antywirusowych i marki Bitdefender znajduje się na stronie bitdefender.pl.