Bitdefender BOX - ochrona urządzeń w naszym domu

Zintegrowana ochrona sieci

Bitdefender BOX jest pierwszym produktem sprzętowym firmy Bitdefender. Ma na celu chronić przed zagrożeniami komputerowymi zarówno tradycyjne urządzenia (telefony, laptopy, tablety, komputery PC), jak i te typu SMART Home (telewizory, termostaty, kamery internetowe, systemy dostępu do domu, konsole do gier, lodówki, pralki, klimatyzatory podłączone do Internetu, przełączniki i oświetlenie, gniazda lub czujniki ruchu).

Bitdefender BOX blokuje wszystkie zagrożenia i blokuje niebezpieczne adresy URL w celu ochrony użytkowników przed phishingiem i oszustwami internetowymi. Moduł oceny podatności na ataki skanuje, identyfikuje i wychwytuje ewentualne słabości sieci pod względem bezpieczeństwa.

Urządzenie identyfikuje i blokuje próby wykorzystania luk w zabezpieczeniach urządzeń sieciowych. Gdy nowe urządzenie łączy się z siecią, Bitdefender BOX wykrywa je szybko i wysyła natychmiastowe powiadomienie do aplikacji Bitdefender Central, aby użytkownicy mogli kontrolować dozwolone działania dla tego urządzenia.

Zewnętrzny system zapobiegania atakom sprawdza ruch internetowy i wskazuje wszelkie próby wykorzystania luk w inteligentnych urządzeniach domowych, w tym również próby złamania haseł.

Bitdefender BOX może współpracować z inteligentnymi asystentami domowymi, takimi jak Google Home i Amazon Echo. Urządzenie umożliwia użytkownikom używanie poleceń głosowych do skanowania w poszukiwaniu określonych zagrożeń komputerowych lub odłączenia połączenia internetowego, gdy nie jest konieczne.

Produkcja Bitdefender BOX (obecnie w drugiej generacji) rozpoczęła się jesienią ubiegłego roku w niemieckiej fabryce Zollner w Satu Mare. Aktualnie będzie on dostępny w sprzedaży w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie, Niemczech, Francji oraz Japonii. Cena przy premierze ustalona została na poziomie 999,99 £, obecnie trwają rozmowy dotyczące terminu wprowadzenia produktu w Polsce oraz jego ceny.

Bitdefender BOX będzie również zawierał rozwiązania nadzoru rodzicielskiego, które umożliwi rodzicom zapewnienie bezpieczeństwa dzieci w Internecie.