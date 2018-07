Bitwa o Azeroth pojawi się już 18 lipca

Aktualizacja przedpremierowa Battle for Azeroth obejmuje różnorodne zmiany funkcji i systemów gry, a przede wszystkim stanowi podwaliny do wprowadzenia najnowszego dodatku. Są to między innymi:

- Aktualizacje klas postaci w Battle for Azeroth: Wraz z wprowadzeniem aktualizacji przedpremierowej do gry wejdą znaczące zmiany wielu klas postaci i specjalizacji. Gracze już niebawem będą mogli przećwiczyć korzystanie ze zaktualizowanych zdolności i czarów, dzięki czemu zyskają przewagę, której będą potrzebować podczas przygód w Kul Tiras i Zandalarze, i będą nieprzerwanie rośli w siłę.

- Tryb wojny i aktualizacje gry PvP: Wraz z wprowadzeniem aktualizacji przedpremierowej do gry wejdzie długo oczekiwany tryb wojny. Gracze będą go mogli dowolnie włączać lub wyłączać w stolicach frakcji (Wichrogrodzie oraz Orgrimmarze). Kiedy tryb wojny będzie włączony, gracze będą mogli uczestniczyć w walkach PvP w otwartym świecie i spotykać wyłącznie sobie podobnych, lubiących ryzyko poszukiwaczy przygód - bez względu na serwer, na którym na co dzień grają. Aktualizacja wprowadzi również szereg zmian do systemu talentów PvP oraz systemu Honoru.

- Społeczności: Gracze będą mogli tworzyć międzyserwerowe społeczności i do nich dołączać. Społeczności to nowy rodzaj grup społecznościowych, które ułatwią graczom poznawanie należących do tej samej frakcji osób o podobnych zainteresowaniach.

- A to jeszcze nie wszystko! W nadchodzących tygodniach gracze podejmą się serii zadań, dzięki którym wezmą udział w wydarzeniach, które doprowadzą do dodatku Battle for Azeroth. Wprowadzamy również zmiany profesji oraz innych aspektów gry. Szczegóły w wideoporadniku

Aby przygotować graczy na nadciągające zmiany, Blizzard przygotował specjalny wideoporadnik, w którym objaśnia, czego można się spodziewać po aktualizacji przedpremierowej Battle for Azeroth.