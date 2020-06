Biurko audiofila

Graj, muzyko

Nie każdy lubi słuchać muzyki podczas pracy, jednak wielu z nas nie wyobraża sobie życia bez tego. Skupienie się na zadaniu w rytm ulubionego utworu jest łatwiejsze, gdy ma się odpowiedni sprzęt do odtwarzania dźwięków. Zazwyczaj stosowane w tym celu słuchawki mogą ustąpić miejsca specjalnemu systemowi głośników. Przykładem takiej konstrukcji jest biurko na laptopa z wbudowanym audiofilskim zestawem do odtwarzania muzyki.

Praca płynie

Biurko na laptopa wyposażone w głośniki oferuje np. La Boite. Mebel jest zaprojektowany tak, aby pomieścić zarówno komputer i notatnik bądź podkładkę pod myszkę, jak i głośniki – nie zajmując przy tym specjalnie dużo miejsca. Głośniki są bowiem zamontowane niejako w blacie. Emitują one dźwięk stereo, a specjalna karta dźwiękowa konwertuje muzykę cyfrową na nieskompresowane pliki muzyczne.

Dźwięk wydobywa się z 7 głośników – 2 z nich to niewielkich rozmiarów głośniki wysokotonowe, 2 to pełnozakresowe urządzenia. Ponadto są 2 średniej wielkości głośniki niskotonowe i 6-calowy głośniczek niskotonowy. Są one skonstruowane tak, by dostarczyć do uszu odbiorcy czysty dźwięk niezależnie od wybranego poziomu głośności.

Zestaw stereo, który jest jednocześnie pulpitem na laptopa, został owinięty w prawdziwą skórę i wyłożony pianką. Reszta biurka skonstruowana jest z drewna wykończonego lakierem. Laptop podłącza się do zestawu poprzez USB, ale można się z nim łączyć także przez Bluetooth z wykorzystaniem tabletu lub smartfona.

Biurko tego typu (lub inne podobne) można kupić np. na tej stronie za ok. 2300 dolarów.

fot. Hammacher Schlemmer