Biznes znowu się kręci

Przenośne maszyny w górę

Firma Canalys opublikowała raport na temat sprzedaży komputerów w trzecim kwartale bieżącego roku.

Od laptopów po stacje robocze



Od lipca do września br. producenci komputerów sprzedali 79 milionów maszyn. Statystyki obejmują laptopy, desktopy i stacje robocze.

Najwięcej nabywców znalazł sprzęt marki Lenovo (19,3 miliona sztuk, co oznacza wzrost o 11,4% w porównaniu z rokiem ubiegłym i 24,3% udziałów w rynku).

Drugi na liście był koncern HP (18,7 miliona maszyn, wzrost 11,9% rok do roku i 23,6% udziałów, a trzeci – Dell (sprzedaż: 11,99 miliona maszyn, 15,1% udziałów, ale zarazem spadek o 0.5% udziałów rok do roku).

Rekordowym przyrostem względnym sprzedaży (15% rok do roku) może pochwalić się z kolei Acer - tajwańskie przedsiębiorstwo znalazło nabywców 5,6 miliona urządzeń. Ostatecznie pod względem liczby urządzeń zajęło piąte miejsce. Czwarte przypadło firmie Apple – koncern z Cupertino sprzedał 6,4 miliona komputerów (8,1% udziałów w rynku i wzrost 13,2% rok do roku).

Inni producenci dostarczyli 11,3 miliona maszyn, co zapewniło 21,8% udziałów w rynku (zwiększenie o 12,7% rok do roku).

Bo wszyscy poszli do domu

Dostawy notebooków osiągnęły poziom 64 miliona sztuk (prawie tyle samo, co w czasie rekordowego, czwartego kwartału 2011 roku, gdy sprzedano 64,6 miliona laptopów). Z powodu drugiej fali koronawirusa firmy inwestowały w długoterminowe inwestycje i przechodziły na pracę zdalną. Dostawy notebooków i przenośnych stacji roboczych wzrosły o 28,3% rok do roku. W przypadku maszy stacjonarnych dostawy zmniejszyły się o 26,0% rok do roku.

fot. Canalys