Black Friday: GOG.com startuje z wyprzedażą

Wśród wielu przecenionych gier znalazła się także jedna darmowa. Mowa o klasycznym MDK, którego możemy odebrać bezpłatnie klikając w odpowiedni banner w pierwszych 48 godzinach wyprzedaży.



Ponadto każdy zakup, którego dokonamy na GOG.com w trakcie wyprzedaży, przybliży nas do odblokowania StarCrawlers GRATIS - wystarczy wydać min. 55 zł. StarCrawlers to jedna z najlepszych ukrytych perełek roku 2017.

Wśród przecenionych tytułów znalazły się klasyki wszech czasów i największe premiery roku, w tym: Furi (-40%), Wiedźmin 3: Dziki Gon - Edycja Gry Roku (-60%), Heroes of Might and Magic III (-75%), Owlboy (-25%), Dungeon Keeper 2 (-75%), Titan Quest Anniversary Edition (-80%), Little Nightmares (-50%) i wiele innych.



Warto też sprawdzić gry poniżej 7 zł: We Are The Dwarves z niesamowitym rabatem 92%; do tego Total Annihilation: Commander Pack, Medal of Honor: Allied Assault War Chest, Populous.