Black Friday: Konsola Xbox One S z grą już od 999 zł

Ceny wybranych zestawów z konsolami Xbox One S, oferowanych przez sieci Media Expert, RTV Euro AGD, Media Markt, Saturn, Komputronik, X-Kom i NeoNet, zaczynają się już od 999 zł (orientacyjna cena detaliczna). Oferta obowiązuje od 21.11.2017. Każdy zestaw z konsolą Xbox One S oferowany w Polsce przez autoryzowanych sprzedawców zawiera konsolę Xbox One S z dyskiem twardym 500GB/1TB (w zależności od zestawu), bezprzewodowy kontroler Xbox z technologią Bluetooth oraz wejściem słuchawkowym 3,5mm, abonament Xbox Live Gold na okres 6 miesięcy oraz kabel HDMI High Speed.

W ofercie zestawów z konsolami Xbox One S na Black Friday znalazły się:

· Konsola Xbox One S 500GB z grą Assassin's Creed Origins (999 zł)

· Konsola Xbox One S 500GB z grą Forza Horizon 3 (999 zł)

· Konsola Xbox One S 500GB z grą Minecraft (999 zł)

· Konsola Xbox One S 500GB z grami Forza Horizon 3, Quantum Break i Rise of the Tomb Raider (1099 zł)

· Konsola Xbox One S 500GB z grami Assassin's Creed Origins i Call of Duty WWII (1199 zł)

· Konsola Xbox One S 500GB z grami Assassin's Creed Origins i EA SPORTS FIFA 18 (1199 zł)

· Konsola Xbox One S 500GB z grami Forza Horizon 3 i EA SPORTS FIFA 18 (1199 zł)

· Konsola Xbox One S 500GB z grami Forza Horizon 3 i EA Star Wars Battlefront II (1199 zł)

· Konsola Xbox One S 500GB z grami Śródziemie: Cień Wojny i FIFA 18 (1199 zł)

· Konsola Xbox One S 1TB z grą Śródziemie: Cień Wojny (1399 zł)

· Konsola Xbox One S 1TB z grą Minecraft w Edycji Limitowanej (1649 zł)