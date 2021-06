Błąd AdBlocka uniemożliwiał wyświetlanie treści

Znikające strony

Przez ostatnie dni błąd wtyczki AdBlock wymazywał niebędące reklamami treści na wielu popularnych stronach WWW oraz w portalach internetowych (takich jak Twitter, Amazon czy Wikipedia). Firma AdBlock Plus potwierdziła już, że błąd został naprawiony (choć nie wydała na jego temat żadnego oficjalnego oświadczenia w mediach społecznościowych). Nie wiadomo, co było bezpośrednią przyczyną problemu, lecz prawdopodobnie wywołały go zmiany w zakresie filtrowania treści przez AdBlocka. Ten mógł omyłkowo uznać treści oznaczone tagiem „media" za reklamy i blokować ich wyświetlanie.

Na pohybel reklamom

AdBlock to popularne rozszerzenie przeglądarek WWW, które blokuje reklamy na stronach internetowych. Według danych Związku Pracodawców Branży Internetowej IAB, Polacy są jednym z najbardziej aktywnych społeczeństw Europy jeśli chodzi o korzystanie z AdBlocka. Wtyczka budzi jednak kontrowersje – często wskazuje się, iż blokowanie reklam przez użytkowników uniemożliwia zarabianie autorom treści zamieszczanych na stronach internetowych.

fot. Pixabay