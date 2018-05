Blaupunkt RS 01 – „pancerny” telefon komórkowy

Pomimo stale rosnącej ilości użytkowników smartfonów w Polsce, coraz więcej osób świadomie powraca do klasycznych telefonów. Dlatego Blaupunkt Competence Center Mobile Phones ogłosił wprowadzenie na polski rynek modelu Blaupunkt RS 01.

RS 01 to telefon posiadający metalową obudowę co czyni go odpornym na upadki. Użytkownicy, którzy decydują się na powrót do klasycznych telefonów, szczególnie docenią prostotę wykonania oraz możliwość ograniczenia kosztów. Oprócz tego Blaupunkt RS 01 wyposażono w duży, czytelny wyświetlacz o przekątnej 2,4", aparat fotograficzny 1,3 MP, wejście jack 3,5mm, odtwarzacz audio i video oraz radio FM. Ponadto urządzenie obsługuje karty SD do 8 GB. Dostępny jest moduł łączności Bluetooth, co umożliwia na przykład połączenie z zestawem słuchawkowym.

Telefon występuje w czarno-żółtej wersji kolorystycznej. Sugerowana cena detaliczna wynosi 189 zł.