Blaupunkt VIO-H30 – kamera IP do inteligentnego domu

VIO-H30 to kolejne rozwiązanie marki Blaupunkt z dziedziny Security Smart Home. Urządzenie można zamontować w dogodnym miejscu dzięki magnetycznej nóżce. VIO-H30 wyposażono w tryb nocny - kamera dopasowuje intensywność światła podczerwieni, by zrekompensować niedostateczne naświetlenie i oddalenie obiektu.

VIO-H30 ma rozdzielczość Full HD 1080p w streamingu i nagrywaniu. 120-stopniowy kąt widzenia w poziomie, 69-stopniowy w pionie oraz 16-krotny zoom cyfrowy zapewniają szeroki kadr. Ponadto kamera spełnia standardy interoperacyjności ONVIF.

Kamera VIO-H30 to również narzędzie do kontaktu z domownikami. Użytkownik może uruchomić aplikację Cam4Home (dostępna na systemy Android oraz iOS), zyskując tym samym dostęp do rozmów i monitoringu na żywo. Jest to istotna funkcja, jeśli w domu przebywają osoby starsze lub małe dzieci.

VIO-H30 ma funkcję nagrywania do 5 sekund przed aktywacją alarmu, co może dostarczyć użytkownikowi niepodważalnych dowodów zaistniałego zdarzenia. Urządzenie obsługuje karty Micro SD do 128 GB. Istnieje usługa przechowywania danych w chmurze dzięki protokołom FTP i NAS. Obudowa spełnia założenia normy IP67.

Kamera jest dostępna w cenie 559 PLN.