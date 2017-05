Blizzard tworzy nowy dział

Nowy dział, który zachowa nazwę MLG, połączy prawie 20 lat funkcjonowania spółki Blizzard jako lider w dziedzinie e-sportu z rozległym doświadczeniem MLG w kwestii organizacji turniejów i rozpowszechniania zawartości. Będzie także obsługiwać powiązane z MLG kanały medialne, za pośrednictwem których będzie transmitowana zawartość e-sportowa zarówno spółki Blizzard, jak i Activision, a także inne najważniejsze wydarzenia związane z grami.

Ponadto powiązane drużyny i technologie staną się bazą operacyjną, centrami partnerskimi i sieciami medialnymi dla Overwatch League oraz Call of Duty World League spółki Activision. Obejmuje to zarządzanie ligą; sprzedaż mediów oraz praw do sponsoringu, reklam czy wykorzystywania wizerunków drużyn; tworzenie zawartości oraz organizację wydarzeń.

Osobny zespół ds. e-sportu będzie nadal bezpośrednio zarządzał światowymi programami e-sportowymi gier Heroes of the Storm, Hearthstone, StarCraft i World of Warcraft, ale nawiąże współpracę z nowym działem, by czerpać z niego w zakresie produkcji medialnej, sprzedaży i dystrybucji.

W związku z tymi inicjatywami zarówno w MLG, jak i zespole ds. e-sportu powstało wiele wakatów. Żeby uzyskać więcej informacji na ich temat oraz zgłosić swoją kandydaturę na któreś ze stanowisk, należy odwiedzić stronę jobs.blizzard.com.