Blokada karty SIM za brak szczepienia

Urząd ds. zdrowia w pakistańskiej prowincji Pendżab poinformował, że osoby, które nie zaszczepią się przeciwko koronawirusowi muszą liczyć się z zablokowaniem używanych przez nie kart SIM.

W liczącym ponad 79 milionów mieszkańców Pendżabie aż 30 procent populacji nie chce się szczepić. Wskaźnik ten jest wysoki nawet wśród pracowników służby zdrowia (wynosi 19 procent).

Sankcje w postaci blokady karty SIM okazałyby się dotkliwe. W Pakistanie stosunkowo mało osób dysponuje komputerami stacjonarnymi, a połączenia z internetem są realizowane głównie za pomocą urządzeń przenośnych.

Mobile SIMS of people not getting vaccinated may be blocked, it was decided in Cabinet meeting under the chair of Minister for Health Dr. Yasmin Rashid at Civil Secretariat. The government will open walk-in vaccination of over 18 years of age group. pic.twitter.com/VXJWAWGzkd