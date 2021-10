Bosch przeznaczy 400 milionów euro na produkcję chipów

467 milionów dolarów

Niemiecki koncern technologiczny Bosch postanowił odpowiedzieć na kryzys na rynku półprzewodników i zainwestować 467 milionów dolarów (ponad 400 milionów euro), by wytwarzać ich więcej i robić to szybciej. Pieniądze w kolejnych dwóch latach trafią do zakładów w Niemczech i Malezji.

Największa część inwestycji przeznaczona zostanie na zwiększenie mocy produkcyjnych fabryki w Dreźnie, otwartej w czerwcu br. Część pieniędzy trafi do zakładu w Reutlingen koło Stuttgartu, produkującego elementy półprzewodnikowe od 1970 roku. Tam ma być powiększony tzw. cleanroom (pomieszczenie czyste), czyli miejsce, w którym z płytek krzemowych tworzone są chipy półprzewodnikowe. Z kolei w Malezji firma planuje budowę nowego centrum testowego półprzewodników. Na ono zacząć działać w 2023 roku w Penang.

Inwestycja nie tylko przyniesie nowe miejsca pracy, ale przede wszystkim ma się przyczynić do zmniejszenia opóźnień w dostawach sprzętu elektronicznego i samochodów, które wynikają z niedoboru półprzewodników na światowym rynku.

fot. Louis Reed – Unsplash