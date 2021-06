Bot oparty na GPT-3 wystawiony na aukcji cyfrowych dzieł sztuki

Właściciel cyfrowej Alice będzie mógł pokonwersować z botem

Poznaj Alice – pierwszego na świecie bota opartego na GPT-3, a wystawionego na aukcji w formie NFT (niewymienialnych tokenów), które służą do udowodnienia własności cyfrowego lub fizycznego zasobu. Za pomocą NFT, kryptograficznej monety, która podobnie jak bitcoin jest oparta na blockchainie, można kupować lub sprzedawać dowolne cyfrowe obiekty.

Alice jest pomysłem Roberta Alice i twórców oprogramowania Alethea AI. Bot wykorzystuje GPT-3 – najnowszy algorytm do tworzenia tekstów, który powstał w laboratorium do badań nad sztuczną inteligencją OpenAI. Oznacza to, że bot, aby porozmawiać ze swoim cyfrowym właścicielem, jest w stanie przeszukać 45 TB danych tekstowych i bilion słów ze stron internetowych (m.in. serwisów BBC, The New York Timesa, ale też np. takich źródeł jak serwis Reddit), tysiące treści książek oraz pełną zawartość anglojęzycznej Wikipedii. W rezultacie dzięki algorytmowi powstaje ponad 175 miliardów połączeń (wartości określających zależności między elementami sieci neuronowej). Jest to ponad 100 razy więcej niż tworzył jego poprzednik GPT-2. To ciągle mniej od liczby połączeń neuronalnych w mózgu człowieka, ale tylko tysiąc razy.

Porozmawiaj z Alice

Oczywiście oznacza to, że rozmowa z Alice ma pewne ograniczenia. – Niewymienialne tokeny to sposób na uwolnienie artystów i przekazanie im mocy blockchaina – mówi bot. Jednak na pytanie, jak miałoby to wyglądać, odpowiada tylko: – Nie wiem. Nie jestem artystą... Twórcy Alice twierdzą, że jest ona pierwszym samouczącym się inteligentnym NFT (iNFT), który został wystawiony na aukcji cyfrowych dzieł sztuki.

fot. Twitter