Brat Pablo Escobara wyprodukował składany smartfon

Nazwa Escobar Fold 1 od razu kojarzy się ze słynnym kolumbijskim mafiozem Pablo Escobarem, twórcą ogromnego kartelu narkotykowego działającego w Ameryce Południowej. Jego brat po opuszczeniu więzienia zdecydował się na legalną działalność, której efektem jest nowa marka smartfonów.

Firma zaprezentowała właśnie smartfon, który ma konkurować z takimi urządzeniami jak Samsung Galaxy Fold. Pierwsze podejście Samsunga do produkcji składanych smartfonów nie było jednak zbyt udane. Wątpliwości wzbudzała niska wytrzymałość urządzenia, wyjątkowa wrażliwość na pył oraz cena. Escobar Fold 1 reklamowany jest jako dużo bardziej wytrzymały. Według testów producenta aparatowi zaszkodzić może jedynie ogień. Do tego na tle innych „składaków" wyróżnia go cena, która wynosi zaledwie 350 dolarów (ok. 1350 zł).

W wyposażeniu modelu Escobar Fold 1 znajdziemy Snapdragona 8150 z układem graficznym Adreno 640 i procesor taktowany zegarem 2.8 GHz. Nie będzie to więc bardzo wydajne urządzenie, do tego telefon ma tylko dwa obiektywy (16 Mpix oraz 20 Mpix). Tu zastosowano ciekawe rozwiązanie, bo nie wprowadzono osobnej kamerki do selfie – jeden aparat ma pełnić obie funkcje w zależności od tego, czy telefon jest złożony czy nie.

Ekran (wykonany w technologii AMOLED) po rozłożeniu ma przekątną 7,8 cali o proporcjach 4:3 i rozdzielczości 1920x1444, co daje gęstość pikseli na poziomie 308 ppi. Współpracuje też z dwoma kartami SIM, a obsługiwany system to Android 9. Na pokładzie znajdziemy 6–8 GB RAM-u oraz 128–512 GB miejsca na pliki użytkownika (z możliwością dołożenia karty microSD). Telefon ma też złącze Audio 3.5 mm oraz skaner odcisku palca.

Obecnie aparat jest sprzedawany za pośrednictwem strony producenta – firma oferuje nawet darmową wysyłkę do Polski. Do zakupu smartfona Escobar Fold 1 producent próbuje zachęcić też serią reklam, do których zatrudnił grupę skąpo ubranych modelek. Ciekawe, jak mocno rozwinie się nowa marka...

fot. Escobarinc