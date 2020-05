Brave Browser pozwala prowadzić wideokonferencje

Rozpoczęły się testy nowego, alternatywnego komunikatora.

Przeglądarka Brave rusza z nową inicjatywą o nazwie Brave Together. Jest to nowy komunikator do prowadzenia rozmów wideo, mający konkurować z Zoomem, Microsoft Teams czy Google Meet. Testy już wystartowały.

Dla użytkowników prywatnych

Autorzy usługi tłumaczą, że bardziej skupiają się na zwykłych użytkownikach niż na obsłudze korporacji. Głównym celem jest zapewnienie im prywatności. Usługę uruchamia się z poziomu strony internetowej, a następnie przesyła swój adres internetowy innym. Brave Together nie wymaga rejestracji, a autorzy przeglądarki zapewniają, że nie zbierają danych korzystających z niej osób.

Funkcja bazuje na oprogramowaniu do szyfrowania o nazwie Jitsi. Obecnie nie oferuje ono kompleksowego szyfrowania, ale opcja ta ma się pojawić w przyszłości. Together nie działa jeszcze w edycjach przeglądarki na smartfony.

Firma nie podała konkretnego harmonogramu kolejnych aktualizacji, nie wiemy więc, kiedy można się spodziewać końca testów.

fot. Brave