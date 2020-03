Brazylijskie kody QR

Centralny Bank Brazylii wprowadził własny standard kodów QR, aby upowszechnić w kraju system płatności bezgotówkowych i przyczynić się do zwiększenia konkurencji wśród operatorów usług płatniczych.

Jak wyjaśniają przedstawiciele banku, własny system kodów QR (noszący nazwę BR Code) pozwoli zainicjować transakcję za pomocą różnych urządzeń (smartfonów, smatwatchów itp.) oraz wybrać operatora odpowiedzialnego za realizację płatności. Wszystkie działające w Brazylii przedsiębiorstwa obsługujące transakcje bezgotówkowe muszą do września br. dostosować własną infrastrukturę do pracy z krajowym systemem kodów QR. Władze kraju chcą doprowadzić w ten sposób do sytuacji podobnej jak w przypadku transakcji wykonywanych przy użyciu klasycznych kart kredytowych i debetowych: osoba dokonująca płatności decyduje, z której karty chce skorzystać; każda z nich jest obsługiwana przez ten sam terminal.

Własny wariant kodów QR jest kolejną inicjatywą banku centralnego, która ma unowocześnić system finansowy Brazylii. Przed miesiącem w kraju uruchomiono powszechnie dostępny system płatności natychmiastowych.

fot. Centralny Bank Brazylii