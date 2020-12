Brexit w cieniu Netscape'a

Tekst uzgodnionego niemal w ostatniej chwili porozumienia Unii Europejskiej i Wielkiej Brytanii powstał najwyraźniej na bazie starych dokumentów.

Na 921. stronie dokumentu, w sekcji dotyczącej technologii szyfrowania, pojawiły się wzmianki o „nowoczesnych narzędziach" wykorzystywanych w celu zachowania poufności korespondencji. Jako zalecane oprogramowanie wskazano m.in. aplikacje Mozilla Mail i Netscape Communicator 4.x. Na liście mechanizmów szyfrujących znalazły się RSA (z 1024-bitowym kluczem) i algorytm haszujący SHA-1.

Netscape Communicator is mentioned in Brexit document ... Almost feels like it is 40 years old ...1K RSA and SHA-1 ... one day we will build a digital world fit for the 21st Century ... pic.twitter.com/1cg6uX3clw