Brytyjskie muzeum udostępnia ROM prototypowego ZX Spectrum

A może by tak spędzić czas w odosobnieniu... pobierając sobie ROM z ZX Spectrum? Zawartość tego obszaru pamięci słynnego komputera została właśnie udostępniona przez The Centre for Computing History. Rok temu w ręce organizacji trafił prototyp ZX Spectrum, wypełniony jeszcze odręcznymi etykietami i pozbawiony klawiatury.

Od tamtej pory kustosz Jason Fitzpatrick zaczął realizować plan zrzucenia zawartości pamięci ROM, a następnie włamania do urządzenia. Z obu celów udało się jednak osiągnąć tylko pierwszy. Obraz pamięci ROM został wyodrębniony i po uzyskaniu niezbędnych pozwoleń zajmująca się projektem ekipa może rozpowszechniać go w celach badawczych i edukacyjnych za pośrednictwem strony muzeum.

W praktyce tę część planu udało się badaczom zrealizować dzięki... wybuchowi pandemii Covid-19. Wcześniej bowiem prace odłożono na bok, ale gdy pojawił się dodatkowy czas w związku z zamknięciem muzeum, zostały one podjęte. Warto zauważyć, że ekipa pracowała na prototypowej wersji sprzętu i zauważyła pewne różnice pomiędzy jego działaniem a działaniem emulatorów. Odnaleziono np. ślady usuniętego na kolejnych etapach produkcji oprogramowania Microdrive.

Niestety ROM to prawdopodobnie jedyny aktywny ślad, jaki pozostanie po wspomnianym egzemplarzu. Choć zespół wyjął wszystkie obwody scalone i testował je przed ponownym złożeniem, to ostatecznie Spectrum po tym procesie już się nie uruchomił.

Możliwe, że problem ten zostanie rozwiązany w spokojniejszych czasach, choć nie wszyscy są entuzjastami dalszej renowacji. Kierujący pracami Fitzpatrick jest temu przeciwny – wyjaśnia, że choć sprzęt da się jeszcze przywrócić do życia, to po wymianie komponentów nie będzie on już w pełni oryginalny.

Udostępniony ROM powinien być nie lada gratką dla fanów retro, którzy mogą go w pełni legalnie pobrać i uruchomić za pomocą emulatora. Choć nie jest to pierwsza dostępna wersja związana z jego wydzieleniem, to ekipa zachęca zapaleńców do jego uruchomienia i poszukania zmian, jakie pojawiły się od wczesnej wersji.

fot. Wikipedia, ZX Spectrum