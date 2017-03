Budżetowa klawiatura do pracy od Zalmana

Produkt Zalmana posiada osiem klawiszy multimedialnych, umożliwiających m.in. szybki dostęp do poczty czy pogłaśniania lub ściszania dźwięku. Dodatkowo ZM-K350M jest profilowana pod dłoń, z dolnymi przyciskami wystającymi powyżej klawiszy z linii środkowej. Umieszczone z tyłu urządzenia stópki pozwalają regulować wysokość, na jakiej znajduje się klawiatura i dostosować ją do potrzeb danej osoby.

Co więcej, do aktywacji klawiszy potrzeba niewielkiej siły, dzięki czemu po całym dniu korzystania z klawiatury użytkownik nie musi zmagać się z bolącymi palcami. Same przyciski mają być przy tym wytrzymałe, a ich żywotność ma wystarczyć do 10 milionów wciśnięć.

Klawiatura ZM-K350M kosztuje około 39,90 zł.