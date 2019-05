Budżetowe zasilacze linii Chieftec Gold Core

Wszystkie modele komputerowych „elektrowni" o mocy 500, 600 i 700 W spełniają normę 80 PLUS Gold (ich sprawność wynosi ponad 90 proc.) i mają następujące zabezpieczenia: przeciwprzepięciowe (Over Voltage Protection, OVP), przeciwzwarciowe (Short Circuit Protection, SCP) i przeciwprzeciążeniowe (Over Power Protection, OPP).

Urządzenia o wymiarach 140x150x87 mm wyposażono w 120-milimetrowy wentylator i nieodłączaną od korpusu wiązkę kabli z kompletem wtyczek (1x24 pin ATX, 4x8 pin PCI-E, 1x8 pin EPS, 6x SATA, 3x molex, 1x FDD).